Nationalbank: AK holt zum Gegenschlag aus

Der Rechtsexperte geht im ersten Teil detailliert auf die Verkleinerung des Generalrats ein. Bis Ende 2013 muss die Zahl der Räte auf 12 und bis Ende 2015 auf zehn gesenkt werden. Ist nicht ganz so simpel, denn dabei muss unterschieden werden zwischen jenen acht Mitgliedern, die von der Regierung ernannt wurden und jenen sechs Vertretern, die von den vorherigen Miteigentümern (Industrie, Banken, Raiffeisen) gewählt wurden. Künftig müssen alle zehn Generalräte von der Regierung bestellt werden. Die Mitglieder sollen "leitende Persönlichkeiten des praktischen Wirtschaftslebens, ferner Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler" sein. Und die sind, meint Potacs, "stets nachzubesetzen". Die Zahl der Generalräte dürfe auch zwischendurch nicht unter 12 bzw. 15 fallen. Das ist aber schon passiert. Derzeit hat der Generalrat nur elf Mitglieder. Und Muhm, der den Hardlinern in der ÖVP und der Industrie politisch nicht genehm ist, saß außerdem auf einem Regierungsticket. Sein Platz wäre also sofort nachzubesetzen gewesen.

Zur "Zusammensetzung des Generalrates" kommt der Professor ebenfalls zu einem interessanten Ergebnis: "Repräsentanten von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sollen nach dem Willen des Gesetzgebers in angemessener Zahl dem Generalrat angehören". Was aber ist angemessen?

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen seien "wesentliche und verfassungsrechtlich anerkannt Elemente" des Staates. Da die Arbeitnehmer in Österreich den "ganz überwiegenden Anteil" an der erwerbstätigen Bevölkerung ausmachen und sonstige leitende Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens "eher Arbeitgeberpositionen repräsentieren", hält es der Herr Professor für angemessen, wenn dem Notenbank-Generalrat "mehrere Repräsentanten von Arbeitnehmer-Organisationen angehören".