Iran-Krieg: Lenzing bangt um Chemikalien-Versorgung

Der Krieg im Nahen Osten könnte die Verfügbarkeit wichtiger Chemikalien gefährden und die Frachtpreise nach oben treiben, fürchtet der heimische Faserhersteller Lenzing. Weiters könnte zusätzliche Konkurrenz aus China bei höherwertigen Fasern auf die Margen drücken. Wegen der geopolitischen Unsicherheiten gab der neue Dreiervorstand von Lenzing keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab.

Tiefrote Bilanz

Die Jahresbilanz 2025 war ebenfalls geprägt von einem „herausfordernden Umfeld“ mit US-Zöllen, flauer Nachfrage und sinkenden Marktpreisen, wie der neue Finanzvorstand Mathias Breuer am Donnerstag erläuterte. Der Umsatz sank um 2,3 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro – „bei einer deutlich schwächeren zweiten Jahreshälfte“, wie Breuer einräumte.

Der Verlust nach Steuern war mit 135,2 Mio. Euro das vierte Jahr in Folge im roten Bereich, aber etwas geringer als 2024 (138,3 Mio. Euro). Breuer, der seit 2023 für den Sanierungskurs bei Lenzing verantwortlich ist, verwies auf erste Erfolge. Im ersten Schritt habe das „Performance-Programm“ bereits Einsparungen im Ausmaß von 200 Mio. Euro geliefert. Weitere 45 Millionen „werden wir bis 2027 drauflegen“.

„2025 lag unser klarer Fokus auf der Stärkung der Liquidität“, betonte der Finanzvorstand. Die Nettoverschuldung sei um 12 Prozent auf 1,35 Mrd. Euro verringert worden. Die Liquiditätsreserve von Lenzing bezifferte er mit 910 Mio. Euro.