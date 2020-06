Nächstes Rettungspaket für Zypern

Nach den Spaniern dürften sich auch die Zyprioten demnächst unter den europäischen Rettungsschirm flüchten. "Das Thema ist dringend. Wir wissen, dass die Rekapitalisierung der zypriotischen Banken bis zum 30. Juni abgeschlossen sein muss", erklärte Finanzminister Vassos Shiarly am Montag und fügte hinzu: "Es geht eher um ein umfassendes Paket als nur um Banken-Hilfe."

Der Internationale Währungsfonds bezeichnet die Lage Zyperns als "verwundbar und beängstigend". Zyperns Bankensektor ist im Sog der Griechenlandkrise ins Wanken gekommen. Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen schlagen sich in den Büchern nieder. Allein beim zweitgrößten Geldinstitut, der Marfin Popular Bank, klafft eine Kapitallücke von 1,8 Milliarden Euro auf. Dieser Betrag entspricht zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes Zyperns. Zum Hilfsansuchen könnte es nach Einschätzung eines Diplomaten in der zweiten Juni-Hälfte kommen: Also nach den griechischen Wahlen am 17. Juni und noch bevor Zypern am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Die Insel ist eine der kleinsten Volkswirtschaften der Eurozone und macht nur 0,2 Prozent ihrer Wirtschaftskraft aus. Zypern wäre nach Griechenland, Portugal, Irland und Spanien das fünfte Euroland, das europäische Hilfe braucht. Der Betrag ist im Vergleich zur Spanien-Hilfe noch bescheiden.