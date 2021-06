Nächster Halt: Vietnam

Einblick. Jos Langens lebt seit acht Jahren in Vietnam, ist mit der vietnamesischen Wirtschaft vertraut. In Ho-Chi-Min-City eröffnet er dieser Tage eine Zweigstelle der Personalberatung Hill International. Jos Langens über ...

... die Wirtschaft in Vietnam „Das Land hat sich extrem geöffnet für ausländisches Business. Große Industrien sind schon dort, wie Schuhe, Möbel, Reis. Die sind aber alle von geringem Wert. Vietnam will in hochwertigen Industrien wachsen, wie Elektronik.“

... das wirtschaftspolitische Umfeld „Vor fünf Jahren ist Vietnam Mitglied der WTO geworden, aber die Reformen haben ihre Zeit gebraucht, länger gedauert, als erwartet. Man hat versucht, Bürokratie abzubauen, das ist bisher nur zum Teil gelungen.“

... das Lohnniveau „Löhne und Gehälter in Vietnam sind immer noch vergleichsweise niedrig, jedenfalls niedriger als in China. Ein Uni-Absolvent in einem sehr guten Job verdient am Anfang etwa 250 US-Dollar im Monat.“

... Firmenansiedlungen„ Nokia hat gerade eine Fabrik eröffnet, Bosch ist hier, Canon und viele japanische Firmen. Auch Mercedes baut hier zusammen, Red Bull ist da, Audi, Porsche, Siemens, Adidas, Puma. Alles, was man per Hand herstellen muss, funktioniert hier gut, die Menschen sind lernwillig.“

... die Menschen„Vietnamesen wollen lernen, arbeiten und Geld verdienen, wollen konsumieren. Sie sind relativ gut ausgebildet und leicht anzulernen. Von ihrer Persönlichkeit her sind sie einfach: Sie tun, was man ihnen sagt, werden aber nicht von selbst aktiv oder tragen Verantwortung – eine direkte Auswirkung des Kommunismus.“