GoStudent-Chef: "Kann KI-Nachhilfe ab 1 Euro die Stunde anbieten"

GoStudent wurde 2016 von Felix Ohswald und Gregor Müller in Wien gegründet und ist mit einer Bewertung von mehr als eine Milliarde Euro Europas teuerste Firma im digitalen Bildungsbereich (EduTech). Das in 15 Ländern aktive Unternehmen beschäftigt aktuell 1.500 Mitarbeitende. Mit rund 25.000 selbstständige Tutoren bieten ihre Dienste über die Plattform GoClass an. Ende 2022 wurde das deutsche Nachhilfeunternehmen Studienkreis und die österreichische Tochter Lernquadrat mit insgesamt mehr als 1.000 Lerninistuten übernommen. Auch Fox Education "Schoolfox" gehört zu GoStudent.

Nachhilfe mit GoStudent

GoStudent ermöglicht vor Ort Nachhilfe sowie videobasierten 1:1-Unterricht, der im eigens dafür eingerichteten virtuellen Klassenzimmer GoClass abgehalten wird. GoStudent richtet sich an Schüler:innen im Alter von 6 bis 18 Jahren und bietet personalisierte Unterstützung für mehr als 30 Schulfächer. Die Unterrichtsstunden werden über die GoStudent-Plattform gebucht. Diese geht sowohl über einen Computer (Web App) oder ein mobiles Gerät (Mobile App).

Mitgliedschaften

Es gibt Mitgliedschaften für 6 bis 36 Monate, wobei die Kunden zwischen einer und zehn 50-minütigen Sitzungen pro Woche wählen können. Die Preise pro Einheit belaufen sich je nach Mitgliedschaft zwischen 22,04 Euro und 31,49 Euro in Deutschland und Österreich sowie zwischen 30,09 CHF und 42,99 CHF in der Schweiz.