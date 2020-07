Nachhaltige Wegwerfgesellschaft

Zweifelhaft ist außerdem, ob die Senkung der Mehrwertsteuer alleine den gewünschten Effekt haben kann. Reparaturen kosten vor allem Arbeitszeit und sind somit in Österreich relativ teuer. Verglichen mit der Anschaffung von in Niedriglohnländern gefertigten neuen Geräten zahlen sie sich für die Konsumenten also oft nicht aus. Nachhaltigkeit bei E-Geräten funktioniert dann nur als alternativer Luxus.