Nachhaltig einkaufen: Vor allem Lebensmittel

Die Hälfte der Interviewten (55 Prozent) würden den eigenen Lebensstil als vorbildlich nachhaltig bezeichnen, während man dies dem Nachbar schon nicht mehr so zutraut: So geben 66 Prozent an, nach­haltige Lebensmittel zu kaufen – trauen dies aber nur zu 48 Prozent dem Nachbarn zu.

Wann für Österreicher Nachhaltigkeit gegeben ist, da ist sich die Na­tion nicht ganz einig: Häufig werden die Begriffe umweltschonend, langanhaltend, ressourcenschonend genannt, während Bioprodukte, die Erhaltung von sozialen Standards oder respektvoller Umgang mit Menschen weiter hinten auf der Trefferliste landen.

Die Motive: Acht von zehn Personen handeln nach­haltig, um die Umwelt zu schonen. 71 Prozent denken dabei auch an das Wohl der nächsten Generation, 54 Prozent an das eigene. Bessere Arbeitsbedingungen in anderen Ländern spielen dagegen eine untergeord­nete Rolle (36 Prozent).

Für Nachhaltigkeit zuständig sind nach Ansicht der Befragten der Staat (64 Prozent), internationale Organisationen (58 Prozent) und Unternehmen (65 Prozent). Dann erst folgen mit 50 Prozent Zustimmung Privatpersonen; fast ein Fünftel sieht auch Prominente in der Verantwortung.