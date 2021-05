Nachfrage nach Immobilien rettet Bilanz der Bundesforste

In den vergangenen Wochen ist der Holzpreis deutlich gestiegen. Die Bundesforste (ÖBf) haben davon bisher nicht profitiert, weil längerfristige Lieferverträge abgeschlossen worden sind. Es wird also einige Zeit dauern, bis sich die hohen Holzpreise auch in der Bilanz voll niederschlagen.

Trotzdem werden die Bundesforste für das Jahr 2020 eine Dividende von drei Millionen Euro an den Eigentümer Staat abliefern. Dazu kommt noch ein Fruchtgenussentgeld von 4,5 Millionen Euro.