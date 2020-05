Industrie im Sog der Windenergie

Hamburg

Windkraft

Thomas Schlegl

Graz

Moser

Moser

Windräder

Moser

Windenergie

Kein Wunder also, dass auf der Windenergy in, der weltweit größten Windenergie-Messe, unter den 1200 Ausstellern, darunter zwölf ausÖsterreich, beste Stimmung herrscht. Nicht nur die ganz Großen wie Siemens präsentieren hier ihre Produkte für die, auch kleine Start-ups versuchen ihr Glück. So wieMichael Moser undvon eologix, einem erst zwei Monate alten Unternehmen aus. Stolz zeigtdie Hightech-Erfindung der beiden Techniker: Ein dünner, etwa zehn Zentimeter breiter Streifen mit einem Sensor, der völlig unspektakulär aussieht. "In diesem Streifen befindet sich aber mehr Hightech als in einem Handy", erläutertdas Produkt, das auf die Rotorblätter dergeklebt wird, um Vereisung rechtzeitig zu melden. Das Interesse potenzieller Kunden sei groß, sagt. Immerhin werde mit dem Sensor nicht nur die Gefahr vor herabfallenden Eisbrocken vermindert, sondern auch die Produktion vonerhöht.

Mit innovativer Hightech zur möglichst effizienten Einspeisung des Windstroms ins Netz wirbt die Klagenfurter SET um Kunden. Seit vier Jahren erzeugt das Unternehmen in Kärnten Differenzialgetriebe für Windenergie-Generatoren. Der Großteil wird nach China geliefert.