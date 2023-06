Nach Wien und Zürich: Flughafen Salzburg will wieder Kurzstrecke fliegen lassen

2022 wurden in Salzburg rund 1,2 Millionen Passagiere abgefertigt, heuer sollen es rund 1,5 Millionen werden. "Die laufende Saison deutet darauf hin, dass es weiterhin bergauf geht", betonte Ganghofer. Der Luftverkehr insbesondere im DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) habe sich aber noch nicht so erholt wie erhofft.

Hohe Investitionen nötig

Zugleich sieht sich der Airport in den Jahren bis 2030 mit notwendigen Investitionen in der Höhe von rund 200 Mio. Euro konfrontiert. Allein der Neubau des Hauptgebäudes, der in die Jahre gekommene "Terminal 1", dürfte wegen der Baukostensteigerung statt der ursprünglich veranschlagten 80 Millionen Euro mittlerweile an die 100 Millionen Euro kosten.

Für das Projekt soll bis Jahresende der Generalplan ausgeschrieben und vergeben werden, ab 2026 soll der Flughafen dann für sechs oder sieben Jahre zur Dauerbaustelle werden.