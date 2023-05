Dritte Piste: Flughafen Wien braucht mehr Zeit

Zwar hatte die NÖ-Landesregierung den Bau der 3. Piste am 10. Juli 2012 per Bescheid genehmigt. Allerdings wurden zahlreiche Rechtsmittel eingebracht, sodass erst am 17. Februar 2020 - und damit kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie - das Höchstgericht grünes Licht für den Ausbauplan gegeben hat.

