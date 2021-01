Nach Rückschlag 2020 hat ATX heuer Luft nach oben

Wien ist anders – auch was die Börse betrifft.

Nicht wenige internationale Märkte wie New York oder Frankfurt hatten den massiven Corona-Rückschlag aus dem Frühjahr 2020 zum Jahresende bereits aufgeholt. Der Dow Jones schloss das wirtschaftliche Katastrophenjahr 2020 mit plus 7,2 Prozent ab, der Dax in Frankfurt lag zum Jahresultimo immerhin 3,5 Prozent im Plus, Wien jedoch 12,8 Prozent im Minus.

Nur vier Werte schlossen 2020 mit einem Kursgewinn ab: Verbund (56,1 %), Mayr Melnhof Karton (38 %), AT&S (30,1 %) und die Voest mit plus 17,9 Prozent.