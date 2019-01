Nach Millionenpleite: Brückenbau-Firma erweist sich als Ladenhüter

Bei der Prüfungstagsatzung der Waagner-Biro AG Mitte Jänner 2019 wurden laut Creditreform 180 Forderungen in Höhe von 62,66 Millionen Euro angemeldet, davon wurden 62 Millionen Euro aber vorläufig bestritten.

Im Insolvenzverfahren der Tochterfirma SBE Alpha AG, vormals Waagner-Biro Stahlbau AG, swurden am 9. Jänner 2019 laut KSV1870 von 220 Gläubigern (inklusive Dienstnehmer) Forderungen in der Höhe von rund 160 Millionen Euro angemeldet. "Darin enthalten sind hohe Schadenersatzforderungen von ehemaligen Vertragspartnern", weiß KSV1870-Experte Gebauer. "Der Insolvenzverwalter Stephan Riel hat vorerst Forderungen in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro anerkannt. Mangels ausreichender Liquidität musste das Schuldnerunternehmen rasch nach Insolvenzeröffnung geschlossen werden."

Unt weiter heißt es: "Der Insolvenzverwalter ist seither mit der Liquidation des Schuldnerunternehmens befasst. Die Abwicklungsmaßnahmen gestalten sich komplex und werden die eingeleiteten Verwertungsprozesse noch einige Zeit in Anspruch nehmen."