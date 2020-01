Nach Klage durch Behörde: Amazon auf Charmeoffensive in Indien

Amazon-Chef Jeff Bezos startet angesichts der massiven Kritik eine Charmeoffensive in Indien. Sein Konzern werde eine Milliarde Dollar (knapp 900 Mio. Euro) investieren, um Kleinunternehmen den Zugang zum Online-Geschäft zu ermöglichen, kündigte Bezos bei einer Amazon-Konferenz in Neu-Delhi am Mittwoch an.

"Die Dynamik, die Energie, das Wachstum. Dieses Land hat etwas Besonderes", sagte Bezos, der als Referenz an das Land traditionelle indische Kleidung trug. Amazon und Walmart stehen in Indien unter heftigem Beschuss. Indische Kleinunternehmer sehen sich durch die Internet-Riesen bedroht. Sie werfen den US-Konzernen vor, mit hohen Rabatten indische Gesetze zu missachten und kleinere Händler zu diskriminieren. Die indische Wettbewerbsbehörde CCI eröffnete diese Woche ein Verfahren, um die Anschuldigungen zu prüfen.