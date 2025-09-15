Nach Fusion NÖM mit Vorarlberg-Milch: Zahlreiche Produkte könnten verschwinden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach der Ende Mai erfolgten Fusion der "Vorarlberg Milch" mit dem niederösterreichischen Milchverarbeiter NÖM AG sind offenbar Veränderungen beim Sortiment geplant. Laut einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten stehen 24 der 57 Produkte am Prüfstand, fast die Hälfte soll verschwinden. Bestätigt wurde diese Zahl von "Vorarlberg Milch" bisher nicht, es hieß aber gegenüber Vorarlberger Medien, Nischenprodukte könnten aus wirtschaftlichen Gründen nicht weitergeführt werden.

Bereits bekannt war, dass die NÖM künftig über die Produktion in Feldkirch als "Brückenkopf" den italienischen Markt mit Käse und Joghurt beliefern will. Butter wird nur mehr in Niederösterreich hergestellt, die Vorarlberger Buttermarken, nun aus österreichischer Milch, sollen erhalten bleiben. Dafür wird die Joghurtproduktion in Vorarlberg ausgebaut, die NÖM investiere kräftig. Es gehe dabei um die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und die Nutzung von Synergien, so soll auch der Standort Feldkirch mit seinen 120 Arbeitsplätzen gestärkt werden, hieß es gegenüber Medien. Aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen ist seit Ende August das Milchlädele in Dornbirn.

Kritik von den Grünen, Fusion laut ÖVP und FPÖ wirtschaftlich nötig Die Vorarlberger Grünen, seit jeher Kritiker der Fusion, sprachen in einer Aussendung in Hinblick auf die Regionalität von "Etikettenschwindel". Wo "Vorarlberg Milch" draufstehe, müsse auch Vorarlberger Milch drin sein. Eine der bekanntesten Marken Vorarlbergs werde schwer beschädigt. ÖVP-Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein warf den Grünen "wirtschaftliche Inkompetenz" vor, der Milchmarkt habe sich verändert. Die Fusion sei notwendig gewesen, die Neuausrichtung sichere den Landwirten einen stabilen Milchpreis und eröffne dem Standort neue Perspektiven. "Alternativlos" war der Zusammenschluss auch für Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ).