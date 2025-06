Milchriese investiert 80 Millionen Euro in neues Versandlager

Das neue Logistikzentrum, eines der modernsten in Europa, entsteht um 80 Millionen Euro auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern auf dem ehemaligen Baumax-Areal neben dem Firmensitz in Baden. Durch modernste Förder- und Kommissionierungstechnik sollen hier zukünftig bis zu 26.000 Palettenstellplätze vollständig automatisiert verwaltet werden.

"Neues Niveau"

Das Projekt sei "nicht nur ein starkes Zeichen für die Zukunft und Investition in Infrastruktur, sondern auch in Fortschritt, in Arbeitsplätze und in verantwortungsvolles

Wachstum, und hebt den Standort der NÖM auf ein neues Niveau", betonte Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Mehrheitseigentümer der NÖM.