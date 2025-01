Umsatz fast verdoppelt: Molkerei sahnt international ab

2022 startete die Niederösterreichische Molkerei AG dann das größte Investitionsprojekt in der Konzerngeschichte. Auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern wurde eine moderne Produktionshalle mit zwei innovativen Füllanlagen errichtet. 30 Millionen Euro wurden dafür investiert. Vor wenigen Monaten konnte das Projekt fertiggestellt werden.

Als im Herbst 2015 der Baumax-Markt in Baden zumachen musste, ergab sich für die benachbarte NÖM eine große Chance, die 2017 mit dem Erwerb des 40.000 Quadratmeter großen Areals auch ergriffen wurde. In der Folge wurde der Ausbau des dadurch deutlich angewachsenen Betriebsstandortes kräftig vorangetrieben.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner mit den NÖM-Vorständen in der Produktionshalle in Baden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugte sich nun bei einem Betriebsbesuch mit den NÖM-Vorständen Alfred Berger, Heinz Hermann und Josef Simon vom Wachstumskurs des Leitbetriebs. Hier gab es zuletzt ein deutliches Plus. Lag der Umsatz der NÖM-Gruppe im Jahr 2019 noch bei 387 Millionen Euro, hat sich dieser innerhalb von fünf Jahren bis zum Jahr 2024 auf 700 Millionen Euro beinahe verdoppelt . Der Exportanteil liegt bei 62 Prozent, die Hauptmärkte sind Italien, Deutschland und Polen. Die NÖM beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner zeigt sich von der Entwicklung der NÖM beeindruckt: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen wir mutige Betriebe, die in den Standort investieren, wie einen Bissen Brot.“ Die NÖM steckt sich für die nahe Zukunft ehrgeizige Wachstumsziele: Bis 2030 will die Molkerei die Schwelle von einer Milliarde Euro Umsatz knacken.

Das Unternehmen verarbeitet täglich 1,5 Millionen Liter Milch, die von über 2.200 Vertragsbauern stammen. Das Sortiment umfasst rund 800 Produkte.