Nach EZB–Zinssenkung: Viel Skepsis an positiver Wirkung

Die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank stoßen auf breite Kritik von Notenbankern. Nicht die EZB, sondern die Politik müsse die Konjunktur antreiben. Österreichs neuer Notenbank-Chef Robert Holzmann ist ebenso wie sein niederländischer Amtkollege Klaas Knot mit den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank ( EZB) nicht einverstanden. „Die EZB hatte am Donnerstag beschlossen, die Zinsen weiter ins Minus zu treiben und noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen.

Die Idee, dass das ein Fehler sein könnte, sei ihm durch den Kopf gegangen, sagte Holzmann. Die Opposition zu EZB-Chef Mario Draghis Entscheidungen soll im EZB-Direktorium gewichtig gewesen sein. Auch die Notenbankchefs aus Deutschland, Frankreich und Estland sollen sich gegen die Neuauflage der Anleihenkäufe durch die EZB ausgesprochen haben. Diese Maßnahmen passten nicht in die aktuelle konjunkturelle Situation, ihre Wirksamkeit sei zu bezweifeln, betont der niederländische Notenbankchef Klaas Knot.

Was notwendig wäre, um die wirtschaft in Europa in Schwung zu halten, ist für einige Ökonomen allerdings klar.