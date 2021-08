Nach CCC-Rückzug: Erster HalfPrice-Shop in Wien eröffnet

Nach dem Aus der polnischen Schuhhandelskette CCC in Österreich hat in Wien nun der erste Shop der neuen Billig-Modekette von CCC, HalfPrice, auf der Mariahilfer Straße eröffnet. Im Laufe des Jahres will das Unternehmen noch zwei weitere HalfPrice-Filialen in Österreich aufmachen, eine in Linz und eine weitere in Wien, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das polnische Unternehmen hat die neue Marke Anfang Mai eingeführt.

Vor der Filiale in Wien wurden bereits mehr als 20 Shops in Ungarn und Polen eröffnet, im September will die Marke auch in Tschechien präsent sein. Ziel sei es, bis Ende des Jahres rund 60 Geschäfte in Europa zu haben.

Im Juni hatte CCC seinen Rückzug aus Österreich angekündigt und gleichzeitig verlautbart, mit seiner Billigkette HalfPrice an den Start gehen zu wollen - allerdings mit deutlich weniger Filialen. Nur drei der insgesamt 46 CCC-Filialen, die es in Österreich gab, werden durch die Billig-Modekette "HalfPrice" ersetzt. 29 Filialen wurden an die polnische Billig-Kette Pepco verkauft,. Für die übrigen 14 Standorte wolle CCC aus den Mietverträgen aussteigen, hieß es im Juni von dem Unternehmen.