Nach 37 Milliarden: Der Anfang vom Ende der Corona-Hilfen

Badelt verweist auf den heiklen Balanceakt, den das mit sich bringt: „Eine Wiener Mietwagenfirma, die vor allem Flughafen-Fahrten durchführt, wird sicher noch länger leiden. Ein Taxi-Unternehmen in Fuschl am See wird wahrscheinlich bald wieder sehr gut gebucht sein – detto viele Hotels am Land. Aber das Sacher oder andere große Stadthotels haben wenig von den Öffnungsschritten, wenn weiterhin zwei Drittel der Gäste fehlen“, nennt der Experte Beispiele.

Hilfen und Förderungen für ganze Branchen weiter über einen Kamm zu scheren, sei daher nur wenig zielführend. Gleichzeitig brauche es aber bei den Steuernachzahlungen viel „Kulanz“ in der Finanzverwaltung, so Badelt, „um nicht unnötig Betriebe zu gefährden, denen es bald wieder besser gehen könnte.“