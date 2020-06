Steiniger Weg aus der Isolation

Plötzlich stoppen die Nähmaschinen, es wird stockfinster. In Yangon eher die Regel als die Ausnahme. Viele Fabriken erhalten täglich nur fünf bis sechs Stunden Strom, drei Viertel aller Haushalte sind noch gar nicht elektrifiziert. Firmenchef Seidel hat längst ein eigenes Stromaggregat angeschafft, auf die Dauer eine ziemlich teure Sache, klagt er. Schon seit 16 Jahren produziert Anita der Kosten wegen in Myanmar, während der österreichische Standort in Matrei/ Osttirol sukzessive umstrukturiert und geschrumpft wurde. Die Fabrik steht auf Regierungsgrund, mit den Militärs hat man sich arrangiert, schmiedet Ausbaupläne. Dennoch hofft Seidel auf rasche Demokratisierung und wirtschaftlichen Aufschwung. „Das Land ist wirtschaftlich geführt worden wie ein Militärcamp, das muss sich ändern.“

Erst vor zwei Jahren öffnete sich das ehemalige Burma aus seiner 50-jährigen wirtschaftlichen Isolation, die Schatten der Vergangenheit sind allgegenwärtig. Das Militärregime hat Myanmar jahrzehntelang heruntergewirtschaftet, sich selbst bereichert und das Volk ausgehungert. Die künstlich angelegte Hauptstadt Nay Pyi Taw sucht als Denkmal diktatorischer Machtdemonstration ihresgleichen. Zum protzigen Regierungspalast führt eine zwanzigspurige (!) Autobahn, auf der kaum Autos fahren. Entlang der Straße stehen Geisterhotels, die internationalen Ketten als Gebühr für Baubewilligungen in Yangon errichten mussten.

Während ein Großteil der Bevölkerung in Bambushütten haust, wenig zu essen und keinen Zugang zu sauberen Wasser hat, wird Yangon von westlichen Firmen regelrecht überrannt. „Der Immobilienmarkt ist ein Wahnsinn“, stöhnt Gustav Gressel, Österreichs Wirtschaftsdelegierter für Myanmar, „manche Wohnungen sind schon so teuer wie in Manhattan“.