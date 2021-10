Adamah-BioHof-Chefin Zoubek: „Man muss nicht alles selber können“

Die Szenerie erinnert an die Heile-Welt-Fotos der Bio-Werbung. Im Schatten des Nussbaums dösen die Schafe. Überall bunte Blumen, am Zaun lehnt eine alte Blechgießkanne. Eine Golden-Retriever-Mischlingshündin trottet neben einer Katze in trauter Zweisamkeit über den Adamah Bio-Bauernhof. „Idylle? Nicht immer“, sagt Elisabeth Zoubek. „Und ich finde es auch ganz falsch, wenn Familienunternehmen nach außen hin immer so tun, als würde alles immer harmonisch ablaufen.“

Zoubek weiß, wovon sie spricht.

Sie ist seit kurzem in der Geschäftsführung des Familienbetriebs, den sie gemeinsam mit ihren drei Brüdern von den Eltern übernommen hat. Muss sich also intern und extern in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Von einfach sei nie die Rede gewesen, sagt sie. Und das sei auch allen in der Familie bewusst gewesen. Mit ein Grund, warum bereits vor acht Jahren ein Coach engagiert wurde, der die Betriebsübergabe begleitet hat. Die Eckdaten zum Biohof im Marchfeld, also vor den Toren Wiens: Rund 20 Millionen Euro Jahresumsatz, 200 Hektar Landwirtschaft, 200 Mitarbeiter.