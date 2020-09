Musk dreht an der Preisschraube: Tesla schon ab 21.000 Euro

Der US-Elektroauto-Bauer Tesla will sein Luxusimage loswerden und in spätestens drei Jahren ein Auto zum Preis von 25.000 Dollar (21.000 Euro) anbieten. Dies wären 10.000 Dollar weniger als bei dem derzeit preiswertesten Tesla-Modell. Erreicht werden soll dies durch billigere Batterien.

"Es ist absolut entscheidend, dass wir Autos machen, welche die Menschen sich leisten können", sagte Tesla-Chef Elon Musk beim "Battery Day" des Autobauers. Er begründete dies mit dem Klimawandel, angesichts dessen "wir handeln müssen".

Bei der im Internet übertragenen Tesla-Präsentation wurde eine Reihe von Neuerungen an der Batterie erläutert, unter anderem in der Konzeption der Zellen, beim Einsatz von Silikon und in der Herstellungskette. Durch die Änderungen sollen die Kosten für die Produktion pro Kilowattstunde um 56 Prozent gesenkt werden.

Batteriemangel droht

Bislang lässt Tesla seine Batterien in Fabriken in den USA und China herstellen. In Deutschland entsteht nahe Berlin derzeit eine neue Riesenfabrik.

Da die eigene Produktion nicht ausreicht, muss Tesla zudem Batterien von Panasonic herstellen lassen. Trotzdem könnte Tesla laut Musk im Jahr 2022 ein Mangel an Batterien drohen, selbst wenn die Zulieferer ihre Produktion drastisch steigern. Deshalb müsse das Unternehmen nun "selbst tätig werden".