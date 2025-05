Das Tullner Unternehmen richtet sich an, wie es Müller ausdrückt, „Musiker von nebenan“. Sie können nicht mit der Unterstützung großer Labels rechnen und nehmen den Vertrieb ihrer Musik selbst in die Hand. Wie viel sie mit dem Streaming verdienen, ist unterschiedlich: „Wir haben Künstler, die machen ein paar Cent pro Monat und andere, die verdienen mehrere Tausend Euro “, erzählt der Gründer.

Der Streamingbereich ist laut dem Musikwirtschaftsverband IFPI mit 185,8 Mio. Euro für mehr als 85 Prozent des 254 Mio. Euro schweren heimischen Musikmarkts verantwortlich. Rund 35 Prozent der Haushalte in Österreich verfügen über ein Abo.

Wie viel bekommen Musiker von den Streamingplattformen? Üblicherweise gehen 70 Prozent der Abo-Einnahmen an die Rechteinhaber. Spotify gibt also für ein Premium-Abo, das knapp 11 Euro im Monat kostet, 7,7 Euro an Urheberrechts- und Verwertungsgesellschaften, Vertrieb und Labels weiter. Die zahlen dann Musiker und Komponisten entsprechend der mit ihnen bestehenden Vereinbarungen aus.

Unterschiedliche Abos

Wie viel ergibt das pro gestreamten Song? Das ist sehr unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob Titel in einem Familien-, Premium- oder werbefinanzierten Abo gestreamt werden. Die Gesamteinnahmen aus der jeweiligen Abo-Art werden in einen Topf geworfen und entsprechend der Streams verteilt. Die ausbezahlten Summen reichen von 0,4 Cent bis 1,8 Cent pro Stream, betragen also zwischen 4 und 18 Euro pro 1.000 Streams.