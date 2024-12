Nach nur 6 Monaten: Aus für bekannte vegane Konditorei in Wien

" Dass dieser Weg nun so abrupt endet, schmerzt"

"Es ist eine bittere Entscheidung, die uns alle tief trifft. In den letzten Monaten konnten wir vieles aufbauen, haben uns weiterentwickelt und standen in aussichtsreichen Verhandlungen für neue Kooperationen. Doch am Ende fehlte die Zeit, um MORIZ den Raum zur Entfaltung zu geben, den es gebraucht hätte", heißt es weiter.

Betreiber Paul Nähr selbst habe Standard-Informationen zufolge eine große Summe an Eigenkapital in die Konditorei gesteckt. Das habe er immer wieder offen kommuniziert. "Mit viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft haben wir über Jahre ein Konzept entwickelt, das die Tradition neu gedacht hat – nachhaltig, pflanzlich, innovativ. Dass dieser Weg nun so abrupt endet, schmerzt vor allem jene, die jeden Tag mit Fleiß, Kreativität und Hingabe daran gearbeitet haben", ist auf Instagram zu lesen.