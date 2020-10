Morgan Stanley kauft Eaton Vance

Die US-Großbank Morgan Stanley baut ihr Vermögensverwaltungsgeschäft mit einem Milliardenzukauf aus. Für 7 Mrd. Dollar (knapp 6 Mrd. Euro) in bar und in Aktien übernimmt das Geldhaus den Vermögensverwalter Eaton Vance, wie die Unternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben.

Eaton Vance verfügt den Angaben zufolge über einen verwaltetes Vermögen (AUM) von mehr als 500 Mrd. Dollar.