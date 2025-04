Geschenkartikel und Fotowand: Wie Morawa den Buchhandel neu definiert

Die Morawa-Filiale in der Wiener Wollzeile ist groß. Ungefähr 45.000 verschiedene Titel werden im frisch renovierten Geschäft angeboten. Aber nicht nur das: Neben den unterschiedlichsten Büchern stehen auch bedruckte Espressotassen, Geschenksackerl und Leselampen in Form von Tieren in den Regalen.