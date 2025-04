Aktion der Buchhändler: Mit vereinten Kräften gegen den „großen A ...“

Was sich ebenfalls zeige: Dass es großes Interesse an neuen und – vor allem – an Frauenstimmen in der Literatur gibt. Früher, erzählt Kadletz, habe man vorwiegend etablierte Namen verkauft. „Da gab es eine Seite im Feuilleton, in der ein Redakteur, meist ein Mann, bestimmt hat, welche Bücher Thema sind.“