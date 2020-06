Moody´s senkt Kreditwürdigkeit von 16 spanischen Banken

Die Hellas-Krise und die Berichte über Griechen, die ihre Bank-Konten leer räumen, lassen auch spanische Sparer und Anleger nicht kalt. Die Aktien der jüngst verstaatlichten spanischen Sparkasse Bankia (mehr dazu hier) – die zweitgrößte des krisengeschüttelten Landes – sind am Donnerstag auf ein Rekordtief gefallen. Händler führten dies auf einen Bericht von El Mundo zurück, Kunden hätten in der vergangenen Woche bereits mehr als eine Milliarde Euro von ihren Konten abgezogen. Die spanische Regierung dementierte zwar, doch die Aktien von Bankia stürzten zeitweise um bis zu 30 Prozent auf ein Rekordtief ab. In der vergangenen Woche hatte der spanische Staat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 45 Prozent an Bankia und der Bankia-Mutter BFA übernommen.

Zudem hat die Ratingagentur Moody`s die Kreditwürdigkeit von 16 spanischen Banken um eine bis drei Stufen gesenkt, darunter von Banco Santander und BBVA. Die Abwertungen spiegeln die verschlechterten Bewertungen der Banken wider, in einigen Fällen aber auch die Einschätzung der Möglichkeiten des Staates die Banken zu unterstützen, erklärte Moody’s. Am Montag hatte sich die Agentur den italienischen Bankensektor vorgeknöpft – darunter auch die Bank-Austria-Mutter UniCredit (mehr dazu hier).

Die faulen Immobilienkredite der spanischen Banken drohen, zur Feuertaufe des neuen permanenten Euro-Rettungsschirms ( ESM) zu werden, sobald er im Juli in Kraft tritt. Die Liste der zu rettenden Institutionen wird aber möglicherweise bis zur EZB ausgedehnt werden müssen. Das meint Christian Keuschnigg, neuer Chef des Instituts für Höhere Studien in Wien. "Sollten durch einen weiteren Verfall der Immobilienpreise mehrere spanische Banken in Schwierigkeiten kommen, können schnell riesige Summen fällig werden", die für Spanien allein wohl nicht verkraftbar wären.