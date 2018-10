Monopol auf Nahrungsmittel

Im Vorjahr haben die EU-Mitgliedsstaaten beschlossen, gemeinsam gegen Patente auf Pflanzen und Tiere vorzugehen. Doch das EU-Patentamt ist davon wenig beeindruckt.

Hintergrund des Streits ist die Angst vor Monopolen bei der Nahrungsmittelproduktion. Während in den USA Patente auf Pflanzen durchaus üblich sind, gibt es in Europa eine andere rechtliche Regelung. Wenn ein Saatgutproduzent eine neue Züchtung auf den Markt bringt, dann darf die Konkurrenz diese Pflanze nicht nachzüchten und verkaufen. Es ist allerdings erlaubt, diese neue Sorte kostenlos für die Weiterzucht zu verwenden. So ist sichergestellt, dass bei der Saatgutproduktion für Nahrungsmittel keine Monopole entstehen.

Wenn nun allerdings verstärkt Patente auf natürliche Züchtungen vergeben werden, dann dürfen diese Pflanzen auch nicht von anderen Saatgutproduzenten für die Weiterzucht verwendet werden. Das kann zu Monopolen in wichtigen Bereichen der Nahrungsmittelproduktion führen.