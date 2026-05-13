Mogelpackung: Bis zu 43 Prozent Luft - Waschmittelkartons oft nur spärlich befüllt

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Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat Waschmittelpulver in Kartonverpackungen unter die Lupe genommen - und viel Luft gefunden: Bei zwei bekannten Markenprodukten lag ihr Anteil jeweils bei 43 Prozent. Die Konsumentenschützer empfehlen daher, sich nicht von der Packungsgröße beeindrucken zu lassen, sondern auf die angegebene Zahl der Waschgänge in Relation zum Preis zu achten. Im Test bewegten sich die Kosten pro Waschgang zwischen 12 und 42 Cent.

Insgesamt elf Produkte wurden auf ihren Füllungsgrad untersucht. Neben den zwei negativen Spitzenreitern mit 43 Prozent Leerraum gab es "ein breites Mittelfeld" mit 30 bis 40 Prozent und zwei Positiv-Beispiele: „Frosch Citrus Vollwaschpulver“ mit 18 bzw. „Denk mit Vollwaschmittel ultra sensitive“ mit 19 Prozent Luftanteil. Mehrere Markenprodukte mit besonders viel Luft Besonders viel Luft enthalten dagegen mehrere bekannte Markenprodukte. Bei „Persil Universal tiefenrein“ sowie bei „OMO Universal Clean Pulverwaschmittel“ lag der Luftanteil jeweils bei 43 Prozent.