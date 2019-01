Möbelhäuser steckten 2018 weniger Geld in Werbung

Ohne die großen Handelsketten wäre es in der Werbewirtschaft ziemlich finster, zeigt das Werbebarometer des Marketing-Forschungsinstituts Focus. Der Rewe-Konzern ( Billa, Merkur, Bipa, Adeg, Penny) führt traditionell das Ranking der größten Werber im Land an (diesmal mit einem Brutowerbewert von 170 Millionen Euro). Auf den Rängen folgen Spar (151 Millionen) und Lutz. Wobei auffällt, dass die Welser Möbelhauskette ihr Werbebudget zuletzt empfindlich zusammengestrichen hat – „um sieben Prozent auf 140 Millionen Euro“, sagt Ronald Luisser vom Focus Institut. Grund dafür war wohl die Kika/Leiner-Krise, die dazu geführt hat, dass auch Konkurrenten weniger Geld in Werbemaßnahmen gepumpt haben. In Summe bewegt sich das Minus laut Luisser in einem Bereich von rund 30 Millionen Euro.