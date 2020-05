Modeschmuck "made in Austria"

Eine europaweite Pierre-Lang-Roadshow mit der neuen Frühjahrskollektion soll den Direktvertrieb wieder ankurbeln. Bei der Vermarktung will Metternich die Herkunft des Schmucks mehr in den Vordergrund stellen. „ Pierre Lang ist made in Europe und kein Ramsch aus Fernost.“ Im Wiener Werk entwerfen rund 70 Schmuckdesigner die jeweiligen Kollektionen. Die Schmuckstücke werden teilweise in Handarbeit gefertigt und dann ausgeliefert. Am Direktvertrieb will Metternich nicht rütteln, eigene Shops sind nicht geplant. Die Schmuckpartys mögen zwar anachronistisch anmuten, meint er, aber gerade in Zeiten der Reizüberflutung spiele die Wohlfühlatmosphäre im Verkauf eine immer größere Rolle. „Social Commerce“ sei auch bei Investoren hoch im Kurs.

Pierre Lang ist das erste Österreich-Engagement der auf mittelständische Sanierungsfälle spezialisierten SMB Beteiligungsgesellschaft von Graf Metternich, Martin und Christoph Schoeller (Schoeller-Gruppe). Über eine weitere Beteiligung wird gerade verhandelt, verrät der Graf: „Ich schaue mir gerade mehrere mittelständische Unternehmen in Österreich an, uns interessieren vor allem Produktionsbetriebe“. Nachsatz: „Eine Schraubenfirma wäre aber nicht ganz so lustig wie eine Schmuckfirma.“