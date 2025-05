Mobilfunkverband: Störungen werden seltener

Rund 100.000 Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters Magenta waren in der Nacht auf Mittag von Störungen ihrer mobilen Datenverbindungen betroffen. Zu solchen Ausfällen aufgrund technischer Gebrechen könne es immer wieder kommen, sagte Mario Paier, Präsident des Forum Mobilkommunikation (FMK) und Technikchef beim Mobilfunker Drei, am Donnerstag. Weil die heimischen Betreiber ihre Kapazitäten ausbauen und auch die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, würden sie in Zukunft seltener vorkommen, sagte Paier.