Das Ende des billigen Telefonierens

Für Österreich ist das Roaming-Aus ein "Bärendienst am Konsumenten", wie es die Branchenvertretung Forum Mobilkommunikation (FMK) ausdrückt. Was sich Geschäftsreisende und Touristen durch die wegfallenden Gebühren im Ausland sparen, müssen Handynutzer im Inland kompensieren.

Österreich ist ein beliebtes Tourismusland, die heimischen Mobilfunker erwirtschaften mit den Roaming-Einnahmen bis zu 20 Prozent ihrer Umsätze – so viel wie in keinem anderen EU-Land. Mit ein Grund, warum die Tarife im Inland so niedrig gehalten werden konnten. "Roaming ist eine Quelle für Quersubventionierung", sagt Telekom-Experte Karim Taga vom Beratungsunternehmen Arthur D. Little.

Schon die von der EU verordnete Herabsetzung der Roaming-Tarife kostete die Anbieter hohe Summen. Ein Total-Ausfall gefährde dringend nötige Investitionen und Arbeitsplätze, warnt der FMK. T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth kündigte bereits in einem früheren futurezone-Interview höhere Inlandstarife an. Österreich sei beim Fall der Roaming-Regelung "ein großer Verlierer".