A1 stellt „Bob“ ein: Was das für Kunden bedeutet

Nach 20 Jahren stellt der heimische Telekomanbieter A1 am kommenden Wochenende seine Mobilfunk-Diskontmarke „Bob“ ein. Hintergrund ist eine Bereinigung des Markenportfolios, die A1-Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský bereits kurz nach seiner Bestellung im Herbst 2025 ankündigte. Bob hat rund 400.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Umstellung erfolgt am Wochenende automatisch Für Bob-Kunden, die automatisch via E-Mail oder SMS informiert werden, soll sich durch die Markenbereinigung nichts ändern, verspricht A1. Die Umstellung von Bob auf A1 erfolgt automatisch, es gelten danach die gleichen Konditionen wie davor. „Es wird Vieles besser und nichts schlechter“, sagt A1-Sprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer. „Die Kunden haben ab Montag 5G gratis dabei, können in A1-Shops gehen, haben Zugriff auf die Mein-A1-App und auf das A1-Serviceteam sowie auf die Vorteile der A1-Vorteilswelt.“ Allerdings müssen sich Bob-Kunden für die zusätzlichen Services die A1-App herunterladen.