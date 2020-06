Mitterlehner: Warnung vor Erdgas-Sanktionen

Rund ein Drittel des Erdgases, das die EU verbraucht, kommt derzeit aus Russland. Und weil die EU-eigenen Gasvorkommen – etwa in den Niederlanden – weniger werden, könnte der Russengas-Anteil in der EU sogar weiter steigen. Österreich ist zu rund 60 Prozent von russischen Gaslieferungen abhängig, manche EU-Staaten wie etwa Bulgarien sogar zu hundert Prozent.

Ein völliger Ausstieg aus dem Bezug von Erdgas der russischen Gazprom ist kurzfristig unmöglich. Denn der Ersatz der enormen Gasmengen durch andere Quellen braucht Zeit, weil erstens die Pipelines gar nicht vorhanden sind und zweitens auch ausreichende Hafen-Kapazitäten für Flüssiggas, das mit Schiffen transportiert wird, fehlen.

Die USA produzieren zwar erhebliche Mengen an Schiefergas, exportieren aber derzeit noch nichts. Dafür müssten zunächst Hafenanlagen errichtet werden, in denen das Erdgas verflüssigt wird und in Schiffscontainer gepumpt werden kann. Europa wiederum braucht zusätzliche Anlagen, in denen das Flüssiggas wieder in Gas umgewandelt wird.

Neue QuellenLieferländer für Flüssiggas gäbe es grundsätzlich genug. Katar hat große Gasmengen, ebenso Nigeria, aber auch Australien. Das Hauptproblem dabei: Das Flüssiggas ist teurer. E-Control-Vorstand Walter Boltz schätzt, dass der Gaspreis um gut 20 Prozent steigen müsste, damit sich der Bezug von Flüssiggas in großen Mengen rechnet.

Noch viel schwieriger als der Umstieg auf Flüssiggas ist der Bau neuer Pipelines. Mit dem Plan, Gas aus dem Kaspischen Raum über die Türkei nach Europa zu liefern und dazu die Nabucco-Pipeline zu errichten, ist die EU gescheitert. Die einzige neue Pipeline, die Chancen auf Umsetzung hat, ist die South Stream. Diese liefert aber wieder nur Russen-Gas nach Europa, allerdings unter Umgehung der Ukraine. Das heißt: Auch die Russen haben größtes Interesse, Erdgas in den Westen zu verkaufen.