Mit Wodka-Zuckerwatte gegen Krise

So unterschiedlich wie die Trinkgewohnheiten – in Australien und in den USA trinkt man Jägermeister beispielsweise mit einem Energydrink – so unterschiedlich sind auch die Werbevorschriften. Österreich rangiert – was Letzteres betrifft – im Mittelfeld. So darf hierzulande Hochprozentiges nicht im Fernsehen und im Radio beworben werden. Das ist im Vergleich zu Slowenien eine sehr liberale Lösung. Dort gilt seit 2006 ein generelles Werbeverbot für Alkoholika – so wie auch in Norwegen. Was solche Verbote bringen, ist umstritten. In Slowenien wird seit Einführung des Werbeverbotes um vier Prozent mehr Alkohol konsumiert, so ein EU-Report.