Mit Fenstern und Türen gegen die Corona- und die Klima-Krise

Etwa 40 Prozent des Umsatzes generiert Internorm im Bereich Neubauten, der größere Teil kommt aus Sanierungsprojekten. Jährlich werden etwa 800.000 Fenster an drei Standorten in Österreich produziert. Konkurrenz aus Niedriglohnländern fürchtet man nicht, denn Fenster seien „individualisierte Lösungen“ mit relativ kurzer Lieferzeit, so Klinger.

Sanierungsbedarf

Im Gespräch mit dem KURIER sieht er trotzdem Handlungsbedarf bei der Regierung. Fördermaßnahmen würden nicht nur die heimische Wirtschaft beleben, sondern seien auch notwendig, um die Reduktionsziele bei den Treibhausgasemissionen zu erreichen.