Die Sanierungsprofis wissen mehr

Das Ziel der „Hauskunft“: Unabhängige Sanierungsberatung und begleitende Informationsveranstaltungen sollen allen Eigentümern in Wien das Sanieren ihrer Wohnhäuser und Wohnungen so einfach wie möglich machen. In der „Hauskunft“ werden alle beraten, die nachhaltig sanieren wollen, unabhängig ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, mit oder ohne Förderung. Sie bekommen Beratung in sämtlichen Projektphasen – von der ersten Idee bis hin zur gelungenen Umsetzung. „Geförderte Wohnhaussanierung soll auch in den kommenden Jahren intensiviert, aber vor allem auch weiterentwickelt werden“, betont Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien. „Gänzlich neu ist aber, dass mit der ,Hauskunft‘ nun allen Eigentümern, die sanieren wollen, ein kostenloses Beratungsservice angeboten wird.“

Die „Hauskunft“ wurde von der Stadt Wien in Kooperation mit zahlreichen Partnern sowie mit EU-Fördergeldern im Projekt „RenoBooster“ als neues Servicepaket entwickelt. Im Oktober 2020 fiel der Startschuss. Zum Partnerkreis gehören neben der Stadt Wien, wohnfonds_wien und Die Umweltberatung auch der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI), SORA, Urban Innovation Vienna, e7 energy innovation & engineering und die 17&4 Organisationsberatung GmbH .