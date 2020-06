Minus am Konto unnötig teuer

Kritik gibt es auch an der mangelnden Transparenz der Zinssätze, die immer öfter in Kontopaketen „eingerechnet“ werden. Je höher die Kontokosten, desto günstiger die Sollzinsen. „Verbraucher müssen sich dann alles selbst durchrechnen, was nur schwer möglich ist “, so Lausecker. Zumindest die Bawag (8,5 bis 13,25 Prozent) und Bank Austria (13,25 Prozent) geben ihre Standardzinssätze bei Kontoüberziehung übersichtlich im Internet an.

„Wie die Banken ihre Sollzinsen angeben, ist jeweilige Geschäftspolitik“, meint Franz Rudorfer, Bankensprecher in der Wirtschaftskammer. Kunden sollten diesbezüglich immer das Gespräch mit ihrem Bankberater suchen. Dass die Überziehungszinsen nach wie vor so hoch seien, begründet er mit strengeren Eigenkapitalvorschriften und anderen Kostenkalkulationen als beim Kredit. „Der Einkaufsrahmen ist Bestandteil des Kontos und nur für kurzfristige, überschaubare Ausgaben.“ Und Kreditzinsen seien in Österreich im EU-Vergleich sehr niedrig.