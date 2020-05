Mini-Schokolade zum Nespresso

Nach der Wiedereröffnung der vergrößerten Nespresso-Boutique in Graz Anfang August will Keuschnig im Winter 2011/2012 in Innsbruck die insgesamt achte Filiale aufsperren. Der 300 große Standort wird in der Erlerstraße/Ecke Meraner Straße sein. Keuschnigs Wunsch wäre noch eine Boutique in Kärnten, ein Standort muss aber erst gefunden werden. Durch die neuen Shops werde Nespresso Österreich trotz Schließung der Osteuropa-Zentrale - der KURIER berichtete - mehr Mitarbeiter beschäftigen als zu Jahresbeginn, so Keuschnig, in Summe knapp 300.



Das erste Halbjahr verlief trotz zunehmender Kapselkonkurrenz "sehr positiv". Konkrete Österreich-Zahlen darf Keuschnig nicht nennen. Der Konzern vermeldete ein zweistelliges Umsatzplus, wobei 15 Prozent des Umsatzes außerhalb Europas erzielt wurden. In Summe beschäftigt Nespresso 5500 Mitarbeiter in 50 Ländern.



Nachdem die Rohstoffpreise kräftig gestiegen sind, kündigte Nespresso im Mai eine Erhöhung der Kapselpreise um bis zu sechs Prozent an. ln Österreich wurde die Erhöhung (noch) nicht umgesetzt. Auf Grund des Wettbewerbs, vermuten Insider - "wir haben langfristige Verträge", sagt Keuschnig. Weiter forciert werden soll das Recycling gebrauchter Kapseln. Die 850 Sammelstellen sollen auf mehr als 1000 ausgeweitet werden.