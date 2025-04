Die anderen 22 EU-Länder haben ab dem 1. Jänner 2025 geltende nationale Mindestlöhne festgelegt. So lagen diese im ersten Monat des laufenden Jahres in nicht weniger als zehn EU-Ländern unter 1.000 Euro pro Monat - brutto.

Osteuropäische Staaten holen (dennoch) auf

Dennoch: In fast allen EU-Staaten mit Mindestlohn lag die Lohnuntergrenze im 1. Halbjahr 2025 zum Teil deutlich höher als im Vorjahreszeitraum. Deutliche Zuwächse gab es vor allem in den osteuropäischen Staaten. Die größte Steigerung verzeichnete Rumänien mit +23 %.

In Kroatien und Bulgarien lag der Mindestlohn im ersten Halbjahr 2025 rund 15 % höher als im Vorjahreszeitraum. In Polen und Litauen betrug das Plus rund 12 %, in Estland und der Slowakei +8 % bzw. +9 %. Damit holten die osteuropäischen Staaten langsam auf, die Unterschiede innerhalb der EU blieben aber deutlich.