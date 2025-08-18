Millionenpleite eines bekannten Küchenherstellers aus Oberösterreich

„Zu den Hauptursachen der Insolvenzantragstellung gibt die Schuldnerin an: Man habe im September 2023 den Betrieb „Badmöbelwerk“ samt 80 Dienstnehmern am Standort 5310 Mondsee, Guggenbergstraße 2 von der Villeroy & Boch Austria GmbH übernommen. Damit verbunden war eine Weiterbelieferung der Verkäuferin mit Badmöbeln. In der Folge hat sich gezeigt, dass die weitere Geschäftsbeziehung mit der Verkäuferin nur Verluste bringt, so die Schuldnerin. Verschärfend kam hinzu, dass sämtliche Dienstnehmeransprüche (insbesondere alte Abfertigungen) übernommen werden mussten“, so der KSV1870. „Dies hat die Ergebnisse massiv verschlechtert. Die Verpflichtung, für Villeroy & Boch, weiterhin Produktions- und Lagerkapazitäten bereitzustellen, führte auch dazu, dass Eigenprodukte der Antragstellerin aus Platzgründen teilweise von Mondsee nach Traun gebracht werden mussten. Insbesondere nach der Corona-Pandemie war auch das Konsumverhalten der Kunden von Zurückhaltung geprägt und ging die Nachfrage nach Küchen und Möbeln zurück.“

Die Rede ist HAKA Küche GmbH mit Sitz in der Hackl-Straße 1 in Traun, Oberösterreich. Über Ihr Vermögen wurde laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 158 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich Juni bezahlt.

"Das Familienunternehmen wurde 1930 gegründet und hat sich seit den 1960er Jahren auf die industrielle Fertigung von maßgefertigten Küchen spezialisiert", so der AKV.