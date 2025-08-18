Millionenpleite eines ambitionierten Boutique-Hotels

„Als Ursachen für die Insolvenz werden insbesondere die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie genannt, einschließlich der damit verbundenen Lockdowns und Einschränkungen der Reisefreiheit. Zudem wird angeführt, dass das Unternehmen als Neugründung von Corona-Hilfsprogrammen ausgeschlossen gewesen sei. Darüber hinaus hätten in den vergangenen Jahren erhebliche Kostensteigerungen die wirtschaftliche Lage zusätzlich belastet“, teilt der AKV mit. „Auch Verkehrsbehinderungen durch mehrere Großbaustellen – insbesondere auf der Tauernautobahn (A10) – sollen sich negativ auf den Geschäftsbetrieb ausgewirkt haben. Letztlich war die Schuldnerin nicht mehr in der Lage, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, weshalb der vorliegende Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde.“

Die Rede ist von der KCS Hotelbetriebs GmbH mit Sitz in der Pfarrgasse 4, 5630 Bad Hofgastein. Die Schuldnerin wurde laut AKV und Creditreform im Jahr 2020 gegründet. Es wurde das Boutiquehotel „The Storks“ betrieben, dessen Betrieb mittlerweile eingestellt wurde. Geschäftsführerin ist Katharina Stork. Alleingesellschafterin ist die CSS Holding GmbH.