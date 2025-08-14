Bittere Millionenpleite eines bekannten Installateur-Betriebs
Der Installateur-Betrieb ist mit 800.000 Euro überschuldet. Als Grund für die Pleite wird die Krise in der Bauwirtschaft angegeben.
Über die Franz Kraly Installations GmbH aus Klagenfurt ist am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 32 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie 97 Gläubiger.
Passiva in Höhe von 2,39 Mio. Euro stehen Aktiva von 1,58 Mio. Euro gegenüber. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, teilte der Kreditschutzverband (KSV) von 1870 in einer Aussendung mit.
Krise in der Bauwirtschaft
Als Grund wird die Krise in der Bauwirtschaft angegeben: Bereits fix eingeplant gewesene Projekte seien ausgefallen.
"Hinzu kam, dass - bedingt durch die schwierige wirtschaftliche Lage - Auftraggeber nur schleppend zahlten, was letztendlich zu erheblichen Liquiditätsschwierigkeiten der Franz Kraly Installations GmbH führte", so die Angaben des Schuldners.
