Bittere Millionenpleite eines bekannten Installateur-Betriebs

Über die Franz Kraly Installations GmbH aus Klagenfurt ist am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 32 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie 97 Gläubiger.

Passiva in Höhe von 2,39 Mio. Euro stehen Aktiva von 1,58 Mio. Euro gegenüber. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, teilte der Kreditschutzverband (KSV) von 1870 in einer Aussendung mit.