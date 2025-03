Millionenpleite eines bekannten Bauunternehmens

„Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor, da Herr Maximilian Kneussl eine Patronatserklärung abgegeben hat. Nach den URG-Kennzahlen liegt ein Reorganisationsbedarf vor (Eigenkapitalquote mangels eines positiven Eigenkapitals und fiktive Schuldentilgungsdauer mangels eines Mittelüberschusses nicht ermittelbar)“, heißt es im Bilanzanhang 2023. „Trotz Erfüllung der URG-Kennzahlen liegt nach Einschätzung der Geschäftsführung kein Reorganisationsbedarf vor, weil die Primär- und Sekundärprognose der Gesellschaft unter Berücksichtigung allfälliger getroffener Maßnahmen positiv sind. Der Vermögensstatus zu Liquidationswerten ist negativ.“

Und weiters heißt es: „Dennoch liegt nach Einschätzung der Geschäftsführung keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor, weil die Primär- und Sekundärprognose der Gesellschaft unter Berücksichtigung allfälliger getroffener Maßnahmen positiv sind. In diesem Zusammenhang ist auch auf die von der Geschäftsführung erstellte Liquiditätsplanung zu verweisen, im Rahmen derer der nachhaltige Fortbestand des Unternehmens positiv beurteilt wird.“

Die Rede ist vom Bauunternehmen motus bauconsult GmbH mit Sitz in Wien. Geschäftsführer ist Maximilian Kneussl. Über ihr Vermögen wurde am Dienstag aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform. 47 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.