Millionenpleite einer KI-basierten Plattform für klimasichere Immobilien

„Bei greenpass werden wir von der einzigartigen Vision klimasicherer Immobilien und lebenswerter Städte angetrieben. Gegründet mit einer Leidenschaft für die Umwelt und einem Engagement für Spitzenleistungen, stehen wir seit über einem Jahrzehnt für Innovation“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unsere Mission ist einfach und doch tiefgreifend: klimasichere Immobilien und lebenswerte Städte auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Wir sind bestrebt, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen zu verstehen, denen sich Immobilienakteure aufgrund des Klimawandels gegenübersehen, und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die nicht nur den unmittelbaren Bedarf decken, sondern auch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum legen.“

Die Rede ist von der Greenpass GmbH, FN 493535m, mit Sitz in 1190 Wien. Sie hat am Handelsgericht in Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Zehn Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Die Gesellschaft wurde 2018 gegründet. Sie ist im Bereich der Entwicklung und Bereitstellung von Software- und Zertifizierungslösungen zur Bewertung, Optimierung und Dokumentation der Klimaresilienz und Nachhaltigkeit von Immobilien, Stadtquartieren und Freiräumen tätig.