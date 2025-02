Millionenpleite einer bekannten Metalltechnik-Firma

„Die Gänsweider Metalltechnik GmbH kann auf 100 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung von Stahl- und Aluminiumprodukten zurückblicken. Dank unserer eigenen Fertigungshalle in Söding bei Graz und einer Vielzahl an modernsten Maschinen sind wir in der Lage, sowohl große Dachkonstruktionen als auch filigrane Kleinstarbeiten mit konstant hoher Qualität zu fertigen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Besonders stolz sind wir auf unser über die Jahre gewachsenes Team, welches nicht nur über hohe fachliche Qualifizierungen verfügt, sondern täglich mit Eifer für unsere Kunden zur Verfügung steht.“

Die Rede ist von der Gänsweider Metalltechnik GmbH mit Sitz in Söding. Sie hat laut KSV1870 und AKV ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht in Graz beantragt. 37 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.