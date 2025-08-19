Millionenpleite des Immobilien-Investors Klemens Hallmann

Klemens Hallmann war 30 Jahre lang ein Fixstern in der österreichischen Immobilienbranche. Dann schlitterte sein Immobilienentwickler Süba AG in die Pleite. Die Hallmann Holding hatte sich schon zuvor von der Süba getrennt.

Jetzt musste der Unternehmer Klemens Hallmann den Gang zum Konkursgericht antreten. Laut Creditreform hat er am Dienstag am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingebracht.

„Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer diverser Gesellschaften im Bereich der Immobilienentwicklung insbesondere geschäftsführender Gesellschafter der Hallmann Holding International Investment GmbH, 1010 Wien“, schreibt Creditreform. „Es handelt sich um die Lenkungsgesellschaft der Hallmann Unternehmensgruppe, deren operative Leitung Klemens Hallmann innehat.“